Минфин: стейблкоины ближе к цифровой валюте, чем к крипте

Минфин считает, что для стейблкоинов нужно ввести отдельное регулирование.

Об этом заявил директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев.

«Криптовалюта, ЦФА и есть еще такое явление, как стейблкоин — пока у нас консенсусная позиция, что они все-таки ближе к цифровой валюте. Но мы намерены продолжить эту дискуссию – Минфин с Центральным банком и нашим участником рынка, потому что это все-таки отдельное явление, которое несет в себе огромный колоссальный потенциал. После того, как мы запустим дальнейшее регулирование, можно будет поступить уже по мере работы и к такому явлению, для того чтобы отдельно сегрегированно отрегулировать», — сказал Яковлев.

Он допустил возможность разработки в дальнейшем отдельного законопроекта, посвященного регулированию стейблкоинов. На вопрос о такой перспективе Яковлев ответил: «Наверное».

Пока Минфину нужно время, чтобы оценить, как будет работать регулирование стейблкоинов при действующей модели цифровой валюты.

Ранее Центробанк и Минфин подготовили законопроект, описывающий будущую архитектуру крипторынка. Базовое регулирование должно вступить в силу с 1 июля 2026 года.