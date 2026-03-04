❗ За директора на больничном надо платить взносы с МРОТ

Если зарплата директора организации меньше МРОТ или вообще равна нулю, то база по взносам принимается равной МРОТ.

Минфин выпустил очередное письмо с разъяснениями по этому вопросу — от 17.12.2025 № 03-15-05/122955.

Директор ООО, который значится в ЕГРЮЛ, осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа.

Если ему начислено менее МРОТ (в том числе – ничего), то взносы за него надо начислять с МРОТ.

Это касается в том числе случаев, когда директор находится на больничном или в отпуске без сохранения зарплаты.