❗ За директора на больничном надо платить взносы с МРОТ
Если зарплата директора организации меньше МРОТ или вообще равна нулю, то база по взносам принимается равной МРОТ.
Минфин выпустил очередное письмо с разъяснениями по этому вопросу — от 17.12.2025 № 03-15-05/122955.
Директор ООО, который значится в ЕГРЮЛ, осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа.
Если ему начислено менее МРОТ (в том числе – ничего), то взносы за него надо начислять с МРОТ.
Это касается в том числе случаев, когда директор находится на больничном или в отпуске без сохранения зарплаты.
