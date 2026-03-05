❔ Зарплата за январь в феврале: какой месяц указать в ЛК АУСН

В графе «Месяц выплаты» указывают месяц, за который выплачивается зарплата.

Налоговая служба разъяснила порядок подачи сведений по НДФЛ через личный кабинет АУСН.

В разделе «Расчет НДФЛ», «Доходы и вычеты по месяцам налогового периода» нужно указать месяц выплаты.

В чате ФНС спросили, какой месяц ставить при отправке сведений по зарплате, выплаченной 5 февраля и начисленной за вторую половину января – январь или февраль?

«При заполнении расчетов НДФЛ в графе “Месяц выплаты” указывается месяц, за который выплачивается зарплата», — пояснили налоговики.

То есть, если выплата дохода была в феврале 2026, но за январь 2026, то пишут — «январь».