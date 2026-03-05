Часть почтовых отделений предлагают передать маркетплейсам по франшизе. Комментарий АУРЭК — автора инициативы

Власти хотят, чтобы ПВЗ были на офисах почтовой связи, но они не понимают специфику рынка, поэтому представители интернет-торговли предлагают свой вариант — передавать почтовые отделения в партнерское управление по модели франчайзинга.

Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) предлагает кабмину разрешить передавать почтовые отделения по модели франчайзинга.

Пока что поправки в закон «О почтовой связи» предусматривают, что пункты выдачи заказов должны обязательно находиться в офисах почтовой связи. Однако представители рынка уверены, что это решение не учитывает структуру рынка ПВЗ, где точки работают как партнеры маркетплейсов и частных операторов.

Если интегрировать ПВЗ в почтовую сеть, в сфере электронной торговли вырастут издержки. Дополнительная нагрузка на маркетплейсы может дойти до десятков миллиардов рублей в год.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на АУРЭК.

Изменения приведут к росту логистических тарифов, комиссий для селлеров и цен для потребителей. Поэтому АУРЭК предлагает иное решение.

«Альтернативным решением может стать передача отдельных почтовых отделений в партнерское управление по модели франчайзинга, аналогичной системе ПВЗ цифровых платформ», — сказано в обращении.

Специально для «Клерка» предложение прокомментировала председатель Совета АУРЭК Евгения Черницкая:

Евгения Черницкая, эксперт, АУРЭК

«Законопроект предлагает лишь одну концепцию — наложить ограничения на других участников рынка, чтобы выровнять условия работы “Почты России”. Мы же предлагаем дать Почте работать в рынке и в соответствии с трендами современного бизнеса. Так родилась идея франчайзинга почтовых отделений. Его могли бы взять представители сферы ПВЗ, оптимизировать процессы, выстроить сервис, который сейчас предлагается в электронной коммерции. Это потребует серьезной регуляторной работы, но может выстроить совершенно новую концепцию развития крупнейшего российского почтового оператора», — считает Черницкая.

Также представители рынка считают, что нельзя запрещать межрегиональную доставку посылок всем, кроме операторов почтовой связи. Отсутствие альтернатив приведет к снижению качества услуг и ценовой конкуренции.