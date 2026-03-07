Для обеспечения поступлений в бюджет налоговые органы применяют «нестандартные подходы»

Одновременно с мерами принудительного взыскания налоговики могут задерживать автомобили с должниками по налогам.

Руководитель УФНС по Воронежской области Наталья Харченко на оперативном совещании у губернатора рассказала про итоги работы по мобилизации доходов в консолидированный бюджет Воронежской области за 2025 год.

«Для обеспечения поступлений в бюджет одновременно с мерами принудительного взыскания, установленными Налоговым кодексом Российской Федерации, применяются нестандартные подходы. С марта 2025 года на территории Воронежской области налоговыми органами совместно с правоохранительными органами и судебными приставами реализуется проект “Паутина”, в ходе которого проведено 430 задержаний автотранспортных средств должников-физических лиц, в бюджеты всех уровней поступило более 43 млн рублей», — отметила Харченко.

Также она сказала, что в 2025 году общие поступления имущественных налогов физлиц составили 6,6 млрд рублей. Обеспечен 100% уровень собираемости налогов в регионе. Сумма задолженности по имущественным налогам физлиц снизилась на 15% относительно 01.01.2025.

Тренд снижения задолженности физических лиц по имущественным налогам в регионе сохраняется более трех лет.