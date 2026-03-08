❕ Работодатель не обязан выяснять про дополнительные доходы сотрудника, а последний сообщать о них ему

К доходам физических лиц применяется прогрессивная шкала налогообложения НДФЛ. Но есть особенности, если доход не от одного работодателя.

Налоговики разъяснили, как применяется прогрессивная шкала НДФЛ, если налогоплательщик получает доход у нескольких работодателей или имеет дополнительный доход, с которого не был удержан налог.

«У работодателя отсутствует обязанность выяснять, какие дополнительные доходы есть у сотрудника, а у сотрудника – сообщать о доходах работодателю», — подчеркивает УФНС.

Поэтому по итогам года налоговый орган сам рассчитает НДФЛ с общей суммы дохода, полученной от всех работодателей. И в случае превышения установленных величин применит прогрессивную шкалу налогообложения. Сумма налога к уплате будет указана в налоговом уведомлении.

Такой же порядок касается доходов, с которых НДФЛ нужно платить самостоятельно: по итогам года налоговый орган собирает данные по всем доходам, полученным плательщиком в отчетном году, и в случае необходимости пересчитывает налог. Сумма НДФЛ также будет направлена налоговым уведомлением.

УФНС напоминает, что прогрессивная ставка НДФЛ действует и для доходов ИП, адвокатов, нотариусов, арбитражных управляющих от ведения профессиональной деятельности.