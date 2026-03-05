🙎 Назвали средние зарплаты в «женских» профессиях в 2026 году: сколько получает бухгалтер
На некоторые вакансии в 2026 году откликаются в основном женщины (более 50%).
Такие результаты показало исследование сервиса GdeRabota.ru, результаты есть у «Клерка».
Так, женщины чаще откликаются на вакансии, связанные с документооборотом, образованием, социальной сферой и удаленной работой.
Больше всего откликов от женщин оказалось по профессии делопроизводителя — 34% всех откликов. Также женщины часто откликаются на вакансии специалиста по кадрам (34%) и бухгалтера (33%).
Среди популярных профессий:
психолог – 34%;
педагог-психолог в сфере образования — 32%;
учитель начальных классов — 30%;
социальный педагог — 27%;
воспитатель – 27% женских откликов;
педагог-психолог — 24%,
специалист по социальной работе – 24%;
младший воспитатель — 22%;
помощник воспитателя — 21%.
Вырос интерес женщин к удаленной работе. Самые популярные профессии – консультант (32%), оператор по набору текста с графических файлов (30%), менеджер чата (31%), копирайтер (39%), копирайтер удаленно (24%), модератор объявлений (20%).
Больше всего женщин откликались на позицию графического дизайнера — доля женских откликов составила почти 60%. Это один из высоких показателей в исследовании. Также высокий результат показали вакансии архивиста — 51% и медицинского психолога — 41%.
Средняя зарплата в популярных женских профессиях составила:
бухгалтер — 72 345 рублей;
графический дизайнер — 70 583;
копирайтер — 65 295;
консультант (удаленно) — 60 340;
специалист по кадрам — 57 190;
делопроизводитель — 50 270;
учитель начальных классов — 42 567 рублей.
Комментарии1
а бухгалтер - это женская?
ну хорошо.....
а почему в опубликованном списке нет шпалоукладчицы?