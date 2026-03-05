🙎 Назвали средние зарплаты в «женских» профессиях в 2026 году: сколько получает бухгалтер

Женщины выбирают на вакансии, связанные с документооборотом, образованием, социальной сферой и удаленной занятостью.

На некоторые вакансии в 2026 году откликаются в основном женщины (более 50%).

Такие результаты показало исследование сервиса GdeRabota.ru, результаты есть у «Клерка».

Так, женщины чаще откликаются на вакансии, связанные с документооборотом, образованием, социальной сферой и удаленной работой.

Больше всего откликов от женщин оказалось по профессии делопроизводителя — 34% всех откликов. Также женщины часто откликаются на вакансии специалиста по кадрам (34%) и бухгалтера (33%).

Среди популярных профессий:

психолог – 34%;

педагог-психолог в сфере образования — 32%;

учитель начальных классов — 30%;

социальный педагог — 27%;

воспитатель – 27% женских откликов;

педагог-психолог — 24%,

специалист по социальной работе – 24%;

младший воспитатель — 22%;

помощник воспитателя — 21%.

Вырос интерес женщин к удаленной работе. Самые популярные профессии – консультант (32%), оператор по набору текста с графических файлов (30%), менеджер чата (31%), копирайтер (39%), копирайтер удаленно (24%), модератор объявлений (20%).

Больше всего женщин откликались на позицию графического дизайнера — доля женских откликов составила почти 60%. Это один из высоких показателей в исследовании. Также высокий результат показали вакансии архивиста — 51% и медицинского психолога — 41%.

Средняя зарплата в популярных женских профессиях составила:

бухгалтер — 72 345 рублей;

графический дизайнер — 70 583;

копирайтер — 65 295;

консультант (удаленно) — 60 340;

специалист по кадрам — 57 190;

делопроизводитель — 50 270;

учитель начальных классов — 42 567 рублей.

Подробнее о том, как рассчитывать зарплату, премии и пособия, расскажем на курсе профпереподготовки «Бухгалтер по зарплате». Вы научитесь составлять отчетность и внутренние нормативные акты, считать и уплачивать налоги по требованиям 2026 года.

Цена со скидкой 72%: 8 900 ₽ вместо 31 700 ₽. Осталось 2 места по этой цене.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.