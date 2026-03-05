💃 Впечатления важнее цветов: 54% женщин хотели бы в подарок сертификаты и эмоции

Цветы и сладости оказались на третьем месте в списке подарков на 8 Марта, в лидеры выбились подарочные сертификаты и впечатления.

В топе ожидаемых подарков на 8 Марта появилось два лидера: подарочная карта и впечатления. Это, например, билеты, поездки, романтический ужин. Традиционные цветы и сладости оказались на третьем месте. Об этом сказано в исследовании ретейлера «Золотое Яблоко» и агентства Сидорин Лаб, результаты есть у «Клерка».

54% женщин согласны обойтись без букета на 8 Марта, на этом фоне сертификаты и эмоции выглядят не «компромиссом», а новой рациональной нормой.

Ждут подарок не только от мужчин, но и от родственниц 43% женщин, 40% — от родственников-мужчин. Каждая третья хочет получить подарок от подруг. От коллег поздравлений ждут только 11% участников опроса, от руководителя — 3%, а 7% рассказали, что в их окружении не дарят подарки на 8 Марта.

«Исследование показало, что женщины устают от формального и случайного. В опросе "Золотого Яблока" в антирейтинге уверенно лидируют сувениры и "пылесборники" — их отметили 62% респондентов», — сказано в результатах опроса.

Также в категорию спорных подарков вошли нишевые цифровые сценарии, например, подписки на сервисы и NFT, практичные вещи, которые воспринимаются как шутливые ответные жесты.