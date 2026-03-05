💳 По каким критериям россияне выбирают банковские карты выяснили Яндекс и Алиса
38% россиян выбирают дебетовую карту по хорошему кешбэку, удобству мобильного банка (37%) и выгодным условиям оформления и обслуживания (34%). Об этом сказано в исследовании Поиска Яндекса, результаты есть в распоряжении «Клерка».
Почти каждый третий участник опроса обращает внимание на репутацию банка (28%), каждый четвертый — на возможность отправлять переводы без комиссий, а каждый пятый — на наличии Системы быстрых платежей (СБП).
При выборе кредитных карт клиентам важен:
удобный мобильный банк (39%);
выгодные условия по продукту (31%);
длительный беспроцентный период (29%).
Только каждому пятому важна сама процентная ставка по карте.
По данным нейроанализа Алисы AI, кредитная карта воспринимается россиянами скорее как инструмент финансовой устойчивости, чем как способ увеличить регулярные траты. 41% россиян оформляет кредитку «на всякий случай», каждый пятый — чтобы не снимать средства со вклада. Для оплаты дорогой покупки кредитную карту завели 19%, 16% — чтобы разделять ежедневные траты и разовые покупки, а 11% — для получения бонусов и кешбэка.
Также предпочтения аудитории разнятся в зависимости от возраста: чем моложе пользователь, тем важнее цифровой опыт, чем старше – тем выше вес доверия и физической инфраструктуры.
