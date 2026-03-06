🙍 Меньше трети россиян считают, что женщинам стало легче строить карьеру
27% россиян считают, что за 30 лет женщинам стало легче строить карьеру, но препятствия сохранились.
Такие результаты показало исследование сервиса «Работа.ру».
«27% отмечают положительные изменения за последние 30 лет при сохранении текущих препятствий», — написали авторы.
Еще 24% респондентов считают, что женщинам труднее продвигаться по карьерной лестнице, чем мужчинам.
14% считают, что сегодня барьеров нет, а еще 35% заявили, что преград для профессионального успеха женщин не было никогда.
Россияне назвали такие причины карьерных трудностей:
перерывы в работе из-за декрета — 62%;
стереотип о женщине как хранительнице домашнего очага — 45%;
ограниченная мобильность – 37%;
социальные ожидания раннего брака и деторождения — 37%;
негативное отношение к женщинам-руководителям — 32%;
завышенные требования руководства — 26%;
дефицит поддержки со стороны семьи и окружения — 24%.
