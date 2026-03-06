Акция Женская сила моб
🔴 Вебинар: АУСН и маркетплейсы — 2026: точка боли. Проблемы и пути решения →
Кадры

🙍 Меньше трети россиян считают, что женщинам стало легче строить карьеру

14% считают, что для женщин нет барьеров.

27% россиян считают, что за 30 лет женщинам стало легче строить карьеру, но препятствия сохранились.

Такие результаты показало исследование сервиса «Работа.ру».

«27% отмечают положительные изменения за последние 30 лет при сохранении текущих препятствий», — написали авторы.

Еще 24% респондентов считают, что женщинам труднее продвигаться по карьерной лестнице, чем мужчинам.

14% считают, что сегодня барьеров нет, а еще 35% заявили, что преград для профессионального успеха женщин не было никогда.

Россияне назвали такие причины карьерных трудностей:

  • перерывы в работе из-за декрета — 62%;

  • стереотип о женщине как хранительнице домашнего очага — 45%;

  • ограниченная мобильность – 37%;

  • социальные ожидания раннего брака и деторождения — 37%;

  • негативное отношение к женщинам-руководителям — 32%;

  • завышенные требования руководства — 26%;

  • дефицит поддержки со стороны семьи и окружения — 24%.

Автор

Начать дискуссию

ГлавнаяАкция 1+3