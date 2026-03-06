Впервые за пять лет нефтяные компании пополнили бюджет на 18,8 млрд рублей по демпферу

Нефтяники впервые в февраля 2021 года перевели в бюджет деньги по демпферному механизму.

В феврале 2026 года по топливному демпферу нефтяные компании перевели в бюджет 18,8 млрд рублей.

До этого момента нефтяники только получали деньги из казны. Последний раз они пополняли бюджет только в феврале 2021 года. Тогда сумма составила 2,8 млрд рублей. Об этом сказано в публикации Минфина «Сведений о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в 2018-2026 годах».

По данным на февраль 2026, нефтегазовые доходы достигли 432,3 млрд рублей, а в январе — 393,3 млрд.

Демпфер работает в РФ с 2019 года. Это своеобразная субсидия для нефтяных компаний, которая позволяет им сдерживать внутренние цены на топливо при высоких экспортных ценах. Согласно механизму, если разница между экспортной стоимостью и внутренней положительная, то государство платит нефтяным компаниям. При отрицательной разнице — нефтяники переводят деньги в бюджет.