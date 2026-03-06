ФНС уточнила можно ли исправить ошибку в декларации, если ее уже нашли налоговики

Налогоплательщик подал в январе 2026 декларацию для вычета по процентам по ипотеке. В марте налоговая написала, что нашли ошибку, поэтому направлен акт.

Акт еще не пришел, но пользователь сам нашел ошибку и подал корректировочную декларацию через ЛК.

Это правильно, или обязательно дождаться акта, спрашивает налогоплательщик в чате ФНС.

Такое право предусмотрено абз. 2 п. 1 ст. 81 НК, ответили налоговики. Если нашли ошибку, не приводящую к занижению суммы налога, можно внести изменения в налоговую декларацию и подать уточненку. При этом уточненная декларация, представленная после истечения установленного срока, не считается отправленной с нарушением срока.