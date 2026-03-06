Набиуллина: у банков будет возможность оказывать услуги на маркетплейсах

Власти хотят, чтобы у каждого банка было право предоставлять свои скидки и бонусы на маркетплейсах, а также кредиты и рассрочки.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что все банки смогут предоставлять финансовые услуги на маркетплейсах.

«Мы сейчас с правительством обсуждаем так называемую открытую модель предоставления любых финансовых услуг на маркетплейсах. У всех банков должна быть возможность предложить свои бонусы, свой кешбэк на маркетплейсы», — заявила Набиуллина.

Она добавила, что на маркетплейсах также будут представлены и других финансовые продукты. Например, кредиты и рассрочки.

