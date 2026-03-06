600 тысяч компаний смогут получить компенсацию НДС по торговому эквайрингу

Чтобы поддержать малый бизнес, Сбер запустил программу компенсации в размере 50% уплаченного НДС по торговому эквайрингу. Банк взял на себя половину дополнительной фискальной нагрузки.

Сбер начал принимать заявки на компенсацию 50% от суммы начисленного и уплаченного НДС по комиссии за торговый эквайринг. Средства выплатят в виде премии по итогам квартала.

В первом квартале 2026 года компенсацию на сумму свыше 1,2 млрд рублей смогут получить 600 тыс. компаний. Премию будут выплачивать ежеквартально в течение пяти рабочих дней после завершения квартала.

«Это позволит небольшим компаниям — от магазинов у дома до локальных кафе и салонов услуг — сохранить маржу и не перекладывать весь рост издержек в цены для покупателей», — сказано на сайте Сбера.

Для получения возмещения, нужно соответствовать следующим критериям:

не быть плательщиками НДС на дату выплаты премии и иметь годовой оборот меньше 20 млн рублей;

работать по публичному договору торгового эквайринга в Сбере;

иметь действующий расчетный счет на последний день квартала.

Заявление можно подать в интернет-банке СберБизнес в разделе «Эквайринг». В течение квартала клиент может как подать заявку на участие в программе, так и отказаться от участия.