Роспотребнадзор стал лидером по числу проверок с начала 2026 года

Все ведомства с января по февраль 2026 провели 66,5 тысяч контрольных мероприятий, Роспотребнадзор — 5 186.

Минэкономразвития определило ведомства, которые больше всего провели проверок с января по февраль 2026 года. Лидером стал Роспотребнадзор: он за первые два месяца провел 5 186 мероприятий.

«Это чуть больше половины проверок, проведенных всеми остальными контрольными органами за тот же период. В топ-3 также вошли МЧС (2 334 проверки) и Ростехнадзор (1 519 проверок)», — сказано на сайте Минэкономразвития.

В основном проверки назначают при срабатывании индикаторов риска. У Роспотребнадзора это связано с результатами работы системы мониторинга за оборотом товаров (ГИС МТ). Ведомство проверяет, в частности, качество питьевой воды, молочной продукции, обуви, парфюмерии, меховых изделий, фототехники.

Всего с начала 2026 года провели около 66,5 тыс. контрольных мероприятий, из них 30,5 тыс. пришлось на плановые и внеплановые проверки, а еще 35 тыс. составили профилактические визиты.

Узнайте, кому ждать проверку в 2026 году: смотрите запись вебинара «Налоговые проверки в 2026 году: топ 5 претензий, опасные схемы и разумные альтернативы».