8272 Общая моб
🔴 Вебинар: АУСН и маркетплейсы — 2026: точка боли. Проблемы и пути решения →
Учет в туризме

Официально: названы лучшие города в России для туризма в 2026 году

28 февраля в Касимове Рязанской области прошла церемония награждения лауреатов III Всероссийской премии «Туристические города» для въездного и внутреннего туризма.

В 2026 году заявки на участие подали 387 проектов из 70 регионов. В финале премии были презентованы 195 проектов из 102 городов и 60 регионов России. Список лауреатов III Всероссийской премии «Туристические города»

Премия направлена на выявление, поддержку и продвижение лучших практик регионов, способствующих развитию внутреннего и въездного туризма в России.

«В номинации “Лидер независимой оценки качества в туризме”, сформированной при экспертной поддержке Роскачества, в числе победителей — Старый Оскол Белгородской области, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский АО, Пермь, Пермский край, Дербент, республика Дагестан», — сообщает Роскачество.

Номинаций много, поэтому полный список здесь.

Автор

ATR

1С:ЗУП. Секреты эффективного расчета зарплаты, о которых вам не рассказывал внедренец

Вы уверены, что используете 1С:ЗУП на 100%? Часто после внедрения специалисты показывают только базовый функционал, а тонкости остаются «за кадром». Эта статья — как раз о таких секретах из реальной практики. Приведем примеры и пошаговые инструкции.

1С:ЗУП. Секреты эффективного расчета зарплаты, о которых вам не рассказывал внедренец

Начать дискуссию

ГлавнаяАкция 1+3