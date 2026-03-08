Официально: названы лучшие города в России для туризма в 2026 году

28 февраля в Касимове Рязанской области прошла церемония награждения лауреатов III Всероссийской премии «Туристические города» для въездного и внутреннего туризма.

В 2026 году заявки на участие подали 387 проектов из 70 регионов. В финале премии были презентованы 195 проектов из 102 городов и 60 регионов России. Список лауреатов III Всероссийской премии «Туристические города»

Премия направлена на выявление, поддержку и продвижение лучших практик регионов, способствующих развитию внутреннего и въездного туризма в России.

«В номинации “Лидер независимой оценки качества в туризме”, сформированной при экспертной поддержке Роскачества, в числе победителей — Старый Оскол Белгородской области, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский АО, Пермь, Пермский край, Дербент, республика Дагестан», — сообщает Роскачество.

Номинаций много, поэтому полный список здесь.