Роструд: в зарплате за первую половину месяца нужно учитывать и надбавки

Нельзя доплату за совмещение должностей выплачивать только при расчете за вторую половину месяца.

На сайт Онлайнинспекции обратились за разъяснением в такой ситуации: бухгалтер при начислении зарплаты за первую половину месяца не включает в нее доплату за совмещение должностей, за временно отсутствующего работника и т. д.

Например, сотрудник работал за временно отсутствующего с 2 по 10 февраля 2026 с оплатой 50% от оклада. При расчете зарплаты за первую половину месяца это не учитывают, а выплачивают только при расчете за вторую половину месяца (окончательный расчет).

Правомерны ли действия бухгалтера, спрашивает пользователь.

«Действия бухгалтера неправомерны, поскольку полагаем, что при определении размера выплаты заработной платы за первую половину месяца необходимо учитывать оклад (тарифную ставку) работника за отработанное время, а также надбавки за отработанное время, расчет которых не зависит от оценки итогов работы за месяц в целом, а также от выполнения месячной нормы рабочего времени и норм труда», — пояснил Роструд.

Например, должна учитываться надбавка за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника.

Зарплата при этом выплачивается не реже чем каждые полмесяца (ч. 6 ст. 136 ТК).

