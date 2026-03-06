Отцам могут дать 14 дней отпуска при рождении ребенка

Депутаты предлагают предоставлять отцам оплачиваемый отпуск в течение трех месяцев после рождения ребенка.

Депутат Дмитрий Кузнецов разработал законопроект об отпуске для отцов после рождения ребенка.

Изменения могут внести в ТК РФ. Предлагается давать отцам оплачиваемый отпуск продолжительностью не более 14 дней при рождении и в течение трех месяцев после рождения ребенка.

Сейчас в ТК нет «точного правового регулирования возможности для присутствия и активной помощи отца» в первые дни после рождения ребенка, говорится в пояснительной записке.

Предложенный срок в 14 календарных дней – «взвешенный и обоснованный».

Этого отпуска достаточно для помощи в выписке из роддома, организации быта, оформления необходимых документов (свидетельства о рождении, прописка), моральной и физической поддержки матери, освоения базовых навыков ухода за младенцем, добавил депутат.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.