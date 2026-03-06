Как считать НДС по длящимся договорам – зависит от их условий: примеры расчетов

Если условия договора не меняли, цена считается с учетом НДС. А если налог будет сверх цены – к цене прибавляют НДС.

УФНС по новым регионам рассказало о порядке расчета НДС с операций по длящимся договорам плательщиками, которые впервые рассчитывают этот налог.

«Хозяйствующим субъектам на УСН, которые с 2026 года впервые стали плательщиками НДС, следует учитывать особенности переходного периода», — отметили налоговики.

УФНС разобрало ситуацию, когда аванс получен в 2025-м, а отгрузка проходит в 2026 году.

НДС с полученного в 2025 году аванса не исчисляется, так как на эту дату обязанности по уплате налога не было.

Порядок расчета НДС при отгрузке товаров (работ, услуг) зависит от условий договора.

Например: компания на УСН с 2026 года платит НДС по ставке 5%, стоимость товаров (800 руб.) оплатили в 2025 году.

1. Если условия договора не менялись

Стоимость считается сформированной с учетом НДС. Налог рассчитывается как произведение цены на расчетную ставку – 5/105.

Выставляется счет-фактура на 800 руб., в т. ч. НДС — 38,1 руб. (800 х 5/105).

2. Если стороны договорились об увеличении цены с доплатой продавцу

НДС рассчитывают как произведение исходной цены на ставку 5%.

Выставляется счет-фактура на 840 руб., в т. ч. НДС — 40,0 руб. (800 х 5%).