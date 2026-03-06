Центробанк исключил дочернюю компанию «Циана» из операторов финансовых платформ

«Циан» заменил технологическое решение по подбору и удаленному получению ипотеки, поэтому компании больше не нужен статус оператора финансовой платформы.

6 марта 2026 года Банк России принял решение исключить сведения об АО «Финансовая Платформа» из реестра операторов финансовых платформ. Причина — заявление самой компании о прекращении деятельности как оператора.

Теперь в реестре финансовых платформ 12 компаний. Об этом сказано на сайте регулятора.

«В связи с заменой технологического решения по подбору и удаленному получению ипотеки на нашей платформе мы приняли решение добровольно выйти из реестра финансовых платформ», — сообщили в пресс-службе «Циана».

Также добавили, что «Циан» продолжит оказывать услуги по подбору ипотеки и недвижимости.

Финансовые платформы помогают клиентам сравнивать предложения от разных продавцов, выбирать подходящие условия, а также обеспечивают возможность дистанционного заключения сделок. Операторы платформ обеспечивают их бесперебойную работу.