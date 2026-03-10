Заявление в ЗАГС на Госуслугах подает каждая вторая пара, но онлайн не распишут

Самому старшему пользователю Госуслуг, который подал заявление на регистрацию брака, было 90 лет.

В 2025 году больше 400 тыс. пар воспользовались сервисом на Госуслугах, чтобы подать заявление на регистрацию брака. Это каждая вторая пара.

За все время работы сервиса на Госуслугах заявление в ЗАГС онлайн подали более 1,6 млн пар.

Средний возраст женихов — 34,7 лет, а невест — 32,6 лет. Самому старшему заявителю на Госуслугах было 90 лет.

«Выбрать ЗАГС и направить в него заявление нужно минимум за месяц до планируемой даты свадьбы. Брак могут зарегистрировать в любом удобном вам ЗАГСе страны. На церемонию нужно явиться лично — сама регистрация брака онлайн не производится», — сказано на сайте Минцифры.

Чаще всего онлайн-заявления на регистрацию брака подают в воскресенье. Женщины заполняют документ первыми, а мужчины чаще оплачивают госпошлину.

Самыми популярными датами для свадеб стали: 25 июля, 8 августа, 25 апреля, 6 июня, 25 октября.