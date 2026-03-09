ФНС: как считают налоговую базу по НДФЛ, если стоимость подарка неизвестна

Внедрение ERP на производстве: как понять, что подрядчик вас тормозит

Внедрение 1C:ERP на производстве — сложный и длительный процесс. В зависимости от масштабов бизнеса на реализацию проекта уходит несколько месяцев. Внедрение системы может замедлиться как на стороне подрядчика, так и заказчика. Рассказываем об основных ошибках внедрения ERP и как их избежать.