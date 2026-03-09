8282 Нейросети моб
НДФЛ

ФНС: как считают налоговую базу по НДФЛ, если стоимость подарка неизвестна

При получении подарка в некоторых случаях нужно уплатить НДФЛ, но не всегда понятно, с какой суммы.

Сумма НДФЛ к уплате рассчитывается путем умножения налоговой базы — то есть стоимости дара — на налоговую ставку.

Налоговики разъяснили, что если стоимость подарка неизвестна, то налоговая база по общему правилу определяется так:

  • в отношении подаренной недвижимости — по ее кадастровой стоимости;

  • транспортного средства — по его рыночной стоимости;

  • акций, инвестиционных паев, доли в уставном капитале — по их рыночной стоимости.

В последнем случае она принимается равной действительной стоимости доли участника ООО, соответствующей части стоимости чистых активов общества. Либо устанавливается независимым оценщиком.

