Женщин-ИП среди селлеров стало больше, чем мужчин — 52% в 2025 году

По итогам 2025 года доля женщин среди предпринимателей из сферы онлайн-бизнеса увеличилась до 49%. В офлайне доля женских бизнесов сохраняется на уровне 48% — против 52% мужчин.

Среди самозанятых женщин — 43% , среди ИП — 42%, а среди руководителей ООО — 30%. Об этом сказано в исследовании Т-Бизнеса в рамках аналитического проекта T-Data.

Женщин стало больше среди селлеров в статусе индивидуальных предпринимателей (52%), но среди ООО меньше — 34%.

Похожая картина у владельцев ПВЗ: в статусе ИП женщин больше (54%), среди руководителей ООО — меньше (43%).

«98% всех женских бизнесов приходится на микробизнес — с оборотом до 120 млн рублей в год, у мужчин — 96%», — говорится в исследовании.

Предпринимательницы чаще мужчин совершают личные траты. 49% их расходов приходится на онлайн, тогда как у мужчин — 39%. Однако женщины в бизнесе тратят в месяц на 28% меньше, чем мужчины — 188 037 против 241 616 рублей.