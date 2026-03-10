Депутаты предложили давать отцу новорожденного оплачиваемый отпуск на две недели

При рождении каждого ребенка отец сможет уйти в отпуск на 14 дней, его будет оплачивать работодатель. Взять отпуск можно в любое время в течение первых трех месяцев с рождения младенца.

6 марта 2026 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому у отцов появится право уйти в однократный ежегодный оплачиваемый отпуск сроком на 14 дней, если в семье появился ребенок.

«Основная цель законопроекта — создание правовых условий для реализации принципа совместного участия родителей в уходе за новорожденным и поддержки матери ребенка в послеродовой период», — сказано в пояснительной записке.

Депутаты считают, что 14-ти дней достаточно, чтобы помочь семье в решении первоочередных задач. Например, получить выписку из медицинской организации, оформить необходимые документы, оказать поддержку матери и освоить базовые навыки ухода за ребенком.

Такой отпуск можно взять при рождении каждого ребенка в течение первых трех месяцев жизни малыша. Он не зависит от использования матерью отпуска по беременности и родам и предоставляется одновременно с ним или непосредственно после него.

Отпуск отцов будет оплачивать работодатель, что позволит исключить нагрузку на СФР. Время отпуска войдет в страховой стаж.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.