Депутаты предложили давать отцу новорожденного оплачиваемый отпуск на две недели
6 марта 2026 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому у отцов появится право уйти в однократный ежегодный оплачиваемый отпуск сроком на 14 дней, если в семье появился ребенок.
«Основная цель законопроекта — создание правовых условий для реализации принципа совместного участия родителей в уходе за новорожденным и поддержки матери ребенка в послеродовой период», — сказано в пояснительной записке.
Депутаты считают, что 14-ти дней достаточно, чтобы помочь семье в решении первоочередных задач. Например, получить выписку из медицинской организации, оформить необходимые документы, оказать поддержку матери и освоить базовые навыки ухода за ребенком.
Такой отпуск можно взять при рождении каждого ребенка в течение первых трех месяцев жизни малыша. Он не зависит от использования матерью отпуска по беременности и родам и предоставляется одновременно с ним или непосредственно после него.
Отпуск отцов будет оплачивать работодатель, что позволит исключить нагрузку на СФР. Время отпуска войдет в страховой стаж.
В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.
Комментарии4
опять за счет работодателя? сколько можно уже!