Роструд: как оплачивать отгул за работу в выходной – зависит когда его взяли

День отдыха за работу в выходной не включается в норму рабочего времени того месяца, когда его использовал работник.

Роструд разъяснил, зависит ли расчет оплаты от того, в каком месяце предоставляется отгул – в месяце, в котором работник был привлечен к работе в выходной, или другом.

Сотрудник вправе выбрать оплату за работу в выходной в одинарном размере плюс день отдыха. В течение года он может воспользоваться этим днем отдыха.

На сайт Онлайнинспекции.рф обратились за консультацией: как рассчитывать зарплату в месяце, когда будет предоставлен день отдыха. Оклад уменьшается или выплачивается в полном размере, не исключая день отгула, и нужно ли оплачивать предоставленный отгул, спрашивает пользователь.

«Как следует из письма Минтруда от 18.05.2021 № 14-6/ООГ-4466, день отдыха за работу в выходной день не включается в норму рабочего времени того месяца, в котором работник его использовал», — пояснило ведомство.

Сотрудник после работы в выходной может выбрать другой день отдыха, и работодатель обязан предоставить такой день.

Когда берет день отдыха после работы в нерабочий день Как платить зарплату В этом же месяце Сотрудник отработал месячную норму рабочего времени. Ему платят оклад по норме и дополнительно одну дневную ставку сверх оклада за работу в выходной день. День отдыха дополнительно не оплачивается. В другом месяце В месяце, когда работал в выходной, нужно выплатить полный оклад и оплату одинарной дневной ставки. В месяце, когда взял дополнительный день отдыха, выплатить оклад полностью, несмотря на то что отработает на один день меньше нормы.

Двойная оплата за работу в выходной день установлена ч. 1 ст. 153 ТК.

Также работник может выбрать другой день отдыха. Тогда работа в выходной оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит (ч. 4 ст. 153 ТК).

Норма рабочего времени конкретного месяца рассчитывается как продолжительность рабочей недели (40, 39, 36, 30, 24 и т. д. часов), деленная на 5, умножается на количество рабочих дней по календарю пятидневной рабочей недели конкретного месяца. Из полученного количества часов вычитают часы, если был сокращенный рабочий день перед праздниками. Это определено Порядком исчисления нормы рабочего времени, утв. приказом Минздравсоцразвития РФ от 13.08.2009 № 588н.

