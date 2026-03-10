✅ Как оформить в 1С возврат нереализованного товара

При возврате товаров, приобретенных в 2025 году, в корректировочном счете-фактуре пишут ставку НДС 20%.

Ситуация: в 2025 году заключили договор с контрагентом на передачу товара на реализацию. Операция оформлена как обычная продажа. Но в 2026 году контрагент возвращает нереализованный товар.

Операцию можно оформить в 1С документом «Возврат товаров от покупателя» с видом операции «Переданные на реализацию» для отражения в учете.

При возврате товаров, приобретенных в 2025 году и ранее, в корректировочном счете-фактуре (УКД), который продавец выставляет в 2026-м, указывают ставку НДС 20% — по дате фактической отгрузки.

Так, корректировочный счет-фактура по возврату товара отразится в декларации НДС за тот квартал, в котором оформили возврат, и попадет в книгу покупок за 1 квартал 2026.

