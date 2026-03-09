ЦБ хочет сделать ИНН обязательным реквизитом банковского счета физлица с 2027 года

Банк России планирует ввести обязательную привязку ИНН к счетам физлиц в первой половине 2027 года. Законопроект, по словам главы Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдана Шабля, должен поступить в Госдуму в ближайшие один-два месяца

ЦБ готовит изменение, по которому ИНН станет обязательным реквизитом банковского счета физического лица. Запустить требование регулятор рассчитывает в первой половине 2027 года, а платформу «Антидроп» — во второй половине 2027 года. Именно для ее работы ИНН рассматривается как основной идентификатор клиента.

Логика регулятора проста: сейчас один и тот же человек может открывать счета и карты в разных банках, а данные о нем остаются разрозненными. Из-за этого сложнее выявлять дропперов — людей, чьи счета используются для транзита и вывода похищенных денег. Привязка ИНН должна снизить ошибки сопоставления и сделать межбанковский обмен данными точнее.

При этом ЦБ не собирается забирать у банков право окончательного решения по клиенту. Регулятор строит общий контур обмена данными, но проверку, оценку риска и возможные ограничения по операциям будут проводить сами банки. Такой подход ЦБ уже описывал как модель, близкую к «знай своего клиента».

Для граждан отдельный сбор данных, вероятно, не станет массовой проблемой. В Банке России ранее отмечали, что у банков уже есть инструменты ФНС, позволяющие узнать ИНН клиента без дополнительных действий со стороны самого гражданина. Но самим банкам придется перестраивать процессы: ИНН нужно будет указывать и по новым счетам, и по тем, которые были открыты раньше.

Если законопроект действительно внесут в Госдуму в ближайшие месяцы, у банков останется примерно год на донастройку KYC-процедур, обновление клиентских данных и интеграцию с новой антидроп-инфраструктурой.