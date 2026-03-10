8276 МП моб
АУСН

Как решить проблемы с АУСН для селлеров на маркетплейсах: инструкция от эксперта

Комиссии «съедают» базу, возвраты удваивают налог, а данные ФНС живут своей жизнью. Разберем пошаговый алгоритм сверки и исправления ошибок, чтобы данные на АУСН были корректными.

Если вы продаете на маркетплейсах и применяете АУСН, то наверняка уже столкнулись с сюрпризами. Налоговая база «пляшет», комиссии агрегаторов учитываются криво, а в личном кабинете ФНС цифры расходятся с вашими расчетами в 1С. И самое страшное — это не всегда ошибка банка или техподдержки. Часто проблема в самой логике учета на АУСН при работе с агрегаторами.

Получите четкий алгоритм: проверка, корректировка, общение с ФНС — чтобы избежать пеней и доначислений.

На бесплатном вебинаре «АУСН и маркетплейсы — 2026: точка боли. Проблемы и пути решения» мы детально разберем, почему так происходит и, главное, — что с этим делать». Он состоится 10 марта в 15:00 мск!

На вебинаре разберем:

  1. Почему данные ФНС расходятся: агентская схема, транзитные платежи, комиссии WB/ Ozon/ Яндекс.

  2. Возвраты, отмены, штрафы: учет на АУСН (позиция ФНС и практика).

  3. Работа с ЛК ФНС и банком: ежедневный контроль, возражения, выбор банка.

  4. Избежание двойного налога и подготовки к проверкам.

  5. Настройки 1С/ ЛК на 2026 + ответы на вопросы.

Спикер — Елена Шедис, основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.

Ждем вас на вебинаре 10 марта в 15:00 мск!

