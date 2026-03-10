Для работающих пенсионеров могут ввести дополнительный отпуск
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предлагает ввести дополнительный оплачиваемый отпуск для работающих пенсионеров.
Такое обращение он направил вице-премьеру Татьяне Голиковой.
Сейчас работающие пенсионеры могут взять до 14 дней дополнительного отпуска за свой счет.
«В целях дополнительной социальной поддержки граждан старшего возраста прошу рассмотреть возможность внесения изменений в трудовое законодательство РФ в части предоставления работающим пенсионерам дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 10 календарных дней», — говорится в обращении.
Это должно укрепить здоровье работающих пенсионеров, повысить их качество жизни и сохранить их трудовую активность.
Чернышов уверен, что предложенная мера – это «взвешенный шаг социальной поддержки без избыточной нагрузки на работодателей», учитывая ограниченный объем предложенного отпуска.
