Для работающих пенсионеров могут ввести дополнительный отпуск

Депутат предлагает внедрить оплачиваемый отпуск до 10 дней для работников пенсионного возраста.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предлагает ввести дополнительный оплачиваемый отпуск для работающих пенсионеров.

Такое обращение он направил вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Сейчас работающие пенсионеры могут взять до 14 дней дополнительного отпуска за свой счет.

«В целях дополнительной социальной поддержки граждан старшего возраста прошу рассмотреть возможность внесения изменений в трудовое законодательство РФ в части предоставления работающим пенсионерам дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 10 календарных дней», — говорится в обращении.

Это должно укрепить здоровье работающих пенсионеров, повысить их качество жизни и сохранить их трудовую активность.

Чернышов уверен, что предложенная мера – это «взвешенный шаг социальной поддержки без избыточной нагрузки на работодателей», учитывая ограниченный объем предложенного отпуска.

Смотрите наш разборкому нужно предоставлять дополнительные отгулы.

Автор

Off Group
