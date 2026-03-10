ИП предлагают освободить от страховых взносов на все время декрета

На начало 2026 года ИП платят страховые взносы, даже если не ведут деятельность и не получают доход, а освобождение предусмотрено только на период ухода за ребенком до 1,5 лет.

Депутат Леонид Слуцкий предлагает дать право ИП не платить фиксированные страховые взносы в период беременности и родов, а также ухода за ребенком до трех лет.

Обращение направлено главе Минфина Антону Силуанову.

Сейчас ИП обязаны платить фиксированные страховые взносы на ОПС и ОМС независимо от того, ведут ли они деятельность и получают ли доход. Освобождение от взносов предусмотрено только во время ухода за ребенком до полутора лет.

За какие периоды сейчас ИП может не платить взносы и как это оформить — мы разбирали тут.

Перечень случаев, когда можно не платить взносы, предлагается расширить.

«Предусмотрев возможность такого освобождения на период беременности и родов для ИП из числа женщин, а также на период ухода за ребенком до достижения им возраста трех лет – для ИП из числа женщин, родивших и воспитывающих ребенка, и ИП из числа мужчин, являющихся единственным родителем ребенка», — говорится в обращении.

Слуцкий напомнил, что для работников по трудовому договору действуют социальные гарантии: отпуск по уходу за ребенком до трех лет с сохранением места работы. У ИП таких гарантий нет, что ставит их в менее выгодное положение, добавил депутат.