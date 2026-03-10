⚡ ФНС меняет форму отчета РСВ. Пока действует рекомендуемая

С 6 мая 2026 будет новая форма расчета по страховым взносам.

ФНС обновила форму и формат РСВ. Приказ ведомства от 04.02.2026 № ЕД-1-11/67@ опубликован на портале правовой информации 6 марта 2026 года.

Изменения внесли в связи с новыми правилами предоставления льготы по страховым взносам: с 2026 года применять пониженный тариф 15% с выплат сверх 1,5 МРОТ могут только МСП из отраслей, перечень которых утверждает кабмин.

Кроме того, право на единый пониженный тариф взносов 15% дали компаниям, получившим статус участника Военного инновационного технополиса «Эра» Минобороны.

В новой форме РСВ в приложении 3.1 нужно будет приводить расчет соответствия условиям применения пониженного тарифа.

Также добавлены новые коды категории застрахованного лица:

ПВ — физлица, с выплат которым рассчитывают страховые взносы субъекты МСП, основной вид деятельности которых по перечню Правительства;

ВЖПВ — застрахованные лица из числа иностранцев, с выплат которым рассчитывают взносы по сниженному тарифу;

ВППВ — иностранцы, временно пребывающие на территории РФ, с выплат которым рассчитывают взносы по сниженному тарифу;

ТЕХ, ВЖТХ, ВПТХ — коды для компаний, получивших статус участников Военного инновационного технополиса «Эра» Минобороны.

Также изменили коды периодов освобождения от уплаты взносов: 01, 02, 03, 04, 05, 06 вместо 1, 2, 3, 4, 5 и 6.

Кроме того, добавили новые коды тарифов плательщика взносов:

плательщики страховых взносов, получившие статус участников Военного инновационного технополиса «Эра» Минобороны РФ — «31»;

плательщики взносов – субъекты МСП — «32».

Убрали код тарифа плательщиков взносов и коды категории застрахованного лица «20», «МС», «ВЖМС», «ВПМС».

Также обновлен электронный формат представления РСВ.

Новая форма расчета по страховым взносам вступит в силу с 6 мая 2026 года.

До этого применяют рекомендуемую форму РСВ из письма ФНС от 22.12.2025 № БС-4-11/11504@.