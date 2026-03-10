Заполните декларацию по УСН за 2025 год вместе с аудитором!

Мы пошагово разберем алгоритм подготовительной работы и расчета и заполнения декларации по упрощенке для объектов «доходы-расходы» и «доходы» за 2025 год.

11 марта 2026 года в 11:00 мск состоится мастер-класс «Заполняем декларацию по УСН за 2025 год в 1С:Предприятие 8.3». Эксперт поможет подготовить документы, чтобы не сделать ошибок и не получить претензий налоговиков.

При этом аудитор расскажет, откуда в 1С берется информация для расчета, в какой последовательности выполнять операции в 1С, а также что и как проверить в программе.

На вебинаре разберем:

Проверка анализа состояния налогового учета и корректности отражений доходов и расходов. Проверка начисления авансовых платежей по УСН. Формирование книги учета доходов и расходов. Расчет и начисление налога при УСН. Подробный разбор строк декларации и заполнение декларации по УСН в 1С.

Спикер — Наталия Макошь, аттестованный аудитор, член ИПБР, аттестованный налоговый консультант, главный бухгалтер, методолог Центра обучения «Клерка».

Ждем вас на мастер-классе 11 марта в 11:00 мск!