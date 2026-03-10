Заполните декларацию по УСН за 2025 год вместе с аудитором!
11 марта 2026 года в 11:00 мск состоится мастер-класс «Заполняем декларацию по УСН за 2025 год в 1С:Предприятие 8.3». Эксперт поможет подготовить документы, чтобы не сделать ошибок и не получить претензий налоговиков.
При этом аудитор расскажет, откуда в 1С берется информация для расчета, в какой последовательности выполнять операции в 1С, а также что и как проверить в программе.
На вебинаре разберем:
Проверка анализа состояния налогового учета и корректности отражений доходов и расходов.
Проверка начисления авансовых платежей по УСН.
Формирование книги учета доходов и расходов.
Расчет и начисление налога при УСН.
Подробный разбор строк декларации и заполнение декларации по УСН в 1С.
Спикер — Наталия Макошь, аттестованный аудитор, член ИПБР, аттестованный налоговый консультант, главный бухгалтер, методолог Центра обучения «Клерка».
Ждем вас на мастер-классе 11 марта в 11:00 мск!
