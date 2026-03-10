КПП АУСН моб
🔴 Вебинар: АУСН и маркетплейсы — 2026: точка боли. Проблемы и пути решения →
Декларация по УСН

Заполните декларацию по УСН за 2025 год вместе с аудитором!

Мы пошагово разберем алгоритм подготовительной работы и расчета и заполнения декларации по упрощенке для объектов «доходы-расходы» и «доходы» за 2025 год.

11 марта 2026 года в 11:00 мск состоится мастер-класс «Заполняем декларацию по УСН за 2025 год в 1С:Предприятие 8.3». Эксперт поможет подготовить документы, чтобы не сделать ошибок и не получить претензий налоговиков.

При этом аудитор расскажет, откуда в 1С берется информация для расчета, в какой последовательности выполнять операции в 1С, а также что и как проверить в программе.

На вебинаре разберем:

  1. Проверка анализа состояния налогового учета и корректности отражений доходов и расходов.

  2. Проверка начисления авансовых платежей по УСН.

  3. Формирование книги учета доходов и расходов.

  4. Расчет и начисление налога при УСН.

  5. Подробный разбор строк декларации и заполнение декларации по УСН в 1С.

Спикер — Наталия Макошь, аттестованный аудитор, член ИПБР, аттестованный налоговый консультант, главный бухгалтер, методолог Центра обучения «Клерка».

Ждем вас на мастер-классе 11 марта в 11:00 мск!

Автор

Off Group
Автоматизация учета

«Битрикс24» для финансового департамента: лайфхаки, которые сэкономят ваше время

«Битрикс24» — инструмент для автоматизации бизнес-процессов, который способен стать незаменимым помощником для финансового департамента. Те бухгалтеры, у кого сервис уже есть, найдут в этом материале лайфхаки, как с его помощью упростить свою работу.

«Битрикс24» для финансового департамента: лайфхаки, которые сэкономят ваше время

Начать дискуссию

ГлавнаяАкция 1+3