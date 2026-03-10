О закрытии или продаже бизнеса думает 31% предпринимателей

За год число желающих выйти из бизнеса увеличилось сразу на 8%. Среди причин — увеличение налоговой нагрузки, высокая ключевая ставка и неплатежи от контрагентов.

Малый бизнес перешел от стратегии роста к выживанию. Это следует из исследования ФОМа и НИУ ВШЭ «Лонгитюд малого бизнеса».

О закрытии или продаже своего дела всерьез задумались 31% предпринимателей. Показатель в первом квартале 2026 года вырос сразу на 8 процентных пунктов по сравнению с тем же периодом 2025. Тогда бизнес тоже столкнулся с ростом налоговой нагрузки, но она была не настолько масштабной.

На предпринимателей давит: увеличение фискальной нагрузки, высокая ключевая ставка и неплатежи со стороны контрагентов. Об этом пишут «Ведомости».

Исследование ФОМа и НИУ ВШЭ проводится с 2021 года, оно рассчитано в общей сложности на 10 лет. В нем принимают участие одни и те же респонденты — свыше 700 ИП и владельцев (совладельцев) компаний из сферы малого бизнеса.

