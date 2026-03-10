Если долг слишком большой – могут не дать кредитные каникулы

Банки смотрят на кредитную историю, и если посчитают, что даже после каникул платежей не будет, в отсрочке могут отказать.

Заемщику могут отказать в кредитных каникулах из-за большой суммы долга или плохой кредитной истории.

Об этом рассказала доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

Она назвала типичные основания для отказа:

несоответствие условиям закона — сумма кредита выше лимита, снижение дохода не соответствует требуемому законом проценту, несоблюдение сроков подачи заявления, уже пользовались кредитными каникулами;

предоставление недостоверных сведений или вообще непредоставление подтверждающих документов.

Лимиты по суммам кредитов зависят от категории заемщика. Если доход у физлица уменьшился на 30% и более — они такие:

автокредиты — до 1,6 млн рублей;

потребительские займы — до 450 тыс.;

кредитные карты — до 150 тыс.

Для самозанятых лимит – до 10 млн рублей, для микропредприятий – до 60 млн, для малых компаний — до 400 млн, для средних — до 1 млрд рублей. Для участников СВО лимитов нет.

Льготный период по каждому кредиту длится до шести месяцев. Взять его можно раз в пять лет.

Но многие банки предлагают собственные программы реструктуризации или отсрочки платежей, которые часто называют «кредитными каникулами». Условия этих программ банки устанавливают сами. Основанием для отказа при этом может быть плохая кредитная история, наличие длительной текущей просрочки, отсутствие залога.

«Говоря кратко, если банк считает, что даже после каникул заемщик не сможет возобновить платежи, в каникулах такому заемщику может быть отказано», — пояснила эксперт.

При отказе заемщики могут обращаться в ЦБ и Роспотребнадзор. Также можно подавать в суд, но это более долгий путь, добавила Белянчикова.