Исследование: в 2025 году количество утечек сократилось, но их объем стал в 17 раз больше

Объем утечек в 2025 году составил почти 2 петабайта данных. Больше всего информации утекло из ретейла, сферы услуг, у разных блогов и форумов.

В 2025 году объем утечек данных из российских компаний составил 1,8 петабайта. Это в 17 раз больше, чем в 2023 году.

Несмотря на это, численность утечек сократилась на 23% по сравнению с 2024 годом. Всего было 367 случаев. Также публичных сообщений об утечках данных стало на 27% меньше (722), только 50% из них заканчивались «сливом» (публикацией в открытом доступе). Об этом сказано в исследовании компании «Солар».

Больше всего утечек произошло в госсекторе и в других сферах, причем 33% утечек от госсектора оказались устаревшими.

«Больше всего утечек в 2025 году было в ретейле (34%), сфере услуг (12%) и у разных блогов и форумов (10%), что связано с большой долей малых компаний в этих сферах — уровень киберзащиты таких предприятий "не слишком высок"», — сказано в исследовании.

По количеству опубликованных строк с утекшей информацией в 2025 году заметили трехкратный рост по сравнению с 2024 годом. Среди 4,5 млрд строк заметили 337 млн номеров телефонов и 208 млн строк, где есть адрес электронной почты.