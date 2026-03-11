КПП БСН моб
3-НДФЛ

Нужно ли декларировать доход от переуступки прав на строящееся жилье

При переуступке прав на будущую квартиру другому лицу у первоначального участника долевого строительства образуется доход, облагаемый НДФЛ. Именно его нужно декларировать.

Многие участники долевого строительства считают, что налоговые обязательства у них появятся только после оформления недвижимости в собственность и ее последующей перепродажи. Это неверно, поскольку уже на этапе строительства при переуступке прав на будущую квартиру другому лицу у цедента (первоначального участника долевого строительства) формируется доход, и его нужно декларировать.

Подать налоговую декларацию о доходах за 2025 год нужно не позднее 30 апреля 2026.

«Декларацию по форме 3-НДФЛ обязаны представить физические лица независимо от того, получена ли прибыль по сделке. Налогоплательщик обязан задекларировать всю сумму, полученную от нового приобретателя прав (цессионария)», — сказано на сайте ФНС.

Налогоплательщик может уменьшить сумму облагаемых доходов на фактически произведенные расходы при уступке прав требования по договору долевого строительства. В расходы включают:

  • погашение процентов по займам и кредитам, которые использованы на приобретение прав;

  • сумму, которую уплатили застройщику по ДДС.

Декларацию проще всего сформировать и отправить через личный кабинет на сайте ФНС. Также документ можно подать лично на бумажном носителе или отправить почтой.

Кстати, продажа готовой квартиры и уступка права требования на недостроенную облагаются по разным ставкам НДФЛ. Подробно об этом на примере — смотрите тут.

