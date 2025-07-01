🏢 Продажа недостроенной квартиры облагается НДФЛ до 22%: пример

При продаже квартиры ставка НДФЛ 13% и 15%. Но если квартира в новостройке, которая еще не сдана, то ставка будет от 13% до 22%.

Дело в том, что продажа недостроенной квартиры – это продажа права требования по договору долевого участия.

Такой доход отдельно не поименован в перечне налоговых баз по НДФЛ.

А раз так, то это основная налоговая база, к которой применяются ставки НДФЛ 13%, 15%, а также 18%, 20% и 22%.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 07.04.2025 № 03-04-05/33965.

Перечень налоговых баз по НДФЛ и ставок по ним мы разбирали тут.

Пример

Иванов в 2022 году купил две квартиры в новостройках по 2 млн рублей. В 2025 году одна новостройка уже сдана и есть акт приемки-передачи на квартиру № 1, а второй дом еще не достроен.

Обе квартиры Иванов продает в 2025 году по 8 млн рублей. Налоговая база по НДФЛ по каждой квартире: 8 000 000 – 2 000 000 = 6 000 000 руб.

НДФЛ по квартире № 1 = 2 400 000 х 13% + (6 000 000 – 2 400 000) х 15% = 852 000 руб.

НДФЛ по квартире № 2 = 2 400 000 х 13% + (5 000 000 – 2 400 000) х 15% + (6 000 000 – 5 000 000) х 18% = 882 000 руб.