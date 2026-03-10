🍼 Единое пособие на детей в 2026 году: что изменилось + бонус про пенсии с апреля. Выпуск № 36 подкаста «Налоговое утро»
Подкаст «Налоговое утро» — это обсуждение горячих для бухгалтера и предпринимателя вопросов. Мы выходим по будням и держим вас в курсе важных изменений.
Сегодня, 10 марта, в новом выпуске разбора законодательства решили снова поднять важную тему детских пособий. Мы уже говорили об изменениях в подкасте № 12, в этот раз обращаем внимание на отдельные нюансы, о которых важно знать еще до обращения за выплатами. Бонусом расскажем о том, что поменяется в пенсиях с апреля 2026 года.
