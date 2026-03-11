👀 Всего одна буква может лишить единого пособия

Если ФИО в паспорте указано с буковой «ё», то и в заявлении на получение пособия она также должна быть.

Социальный фонд предупредил, что в получении единого пособия могут отказать, если в заявлении упустить букву «ё», которая есть в ФИО получателя. Все данные при заполнении должны совпадать с теми, которые указаны в документах.

«Для положительного и быстрого решения проверяйте все данные, которые вы указываете в заявлении на единое пособие: они должны совпадать с информацией на портале Госуслуг», — сказано в телеграм-канале Соцфонда.

Адрес и дату регистрации нужно вписывать месте с индексом, номерами дома и квартиры.

Если переехали в регион с другой величиной прожиточного минимума, пособие нужно переоформить.

В информации о детях указывают родных и усыновленных, а также детей до 18 лет, которые находятся под опекой и попечительством. Сведения также нужно вписать о детях от 18 до 23 лет, если они учатся очно.

Для получения пособия в расчетном периоде у родителей должен быть трудовой заработок не менее 8 МРОТ или объективные причины для его отсутствия — например, уход за детьми до трех лет. Сумма дохода самозанятого за год должна быть не менее 8 МРОТ при регистрации во всем периоде.