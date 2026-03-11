💲 Курс доллара, евро и юаня на 11 марта 2026 года

На 11 марта 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 79,1 рубля, курс евро — 91,9.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 11 марта 2026 года:

Валюта Стоимость Доллар США 78,7396 рубля Евро 91,8979 рубля Юань 11,4413 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 11 марта 2026 года. Источник: ЦБ.

Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин считает, что в конце марта 2026 года на рынок будут влиять повышенные объемы продажи валюты со стороны экспортеров нефти. Это значит, что будет усиление рубля, тогда курс доллара сможет вернуться к 78 рублям. Новая волна укрепления будет в мае 2026 года, когда до внутреннего рынка дойдет выручка нефтяных компаний.

За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.