Курсы валют

💲 Курс доллара, евро и юаня на 11 марта 2026 года

На 11 марта 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 79,1 рубля, курс евро — 91,9.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 11 марта 2026 года:

Валюта

Стоимость

Доллар США

78,7396 рубля

Евро

91,8979 рубля

Юань

11,4413 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 11 марта 2026 года. Источник: ЦБ.

Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин считает, что в конце марта 2026 года на рынок будут влиять повышенные объемы продажи валюты со стороны экспортеров нефти. Это значит, что будет усиление рубля, тогда курс доллара сможет вернуться к 78 рублям. Новая волна укрепления будет в мае 2026 года, когда до внутреннего рынка дойдет выручка нефтяных компаний.

За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.

Автор

ATR

