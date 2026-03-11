ФАС просят разъяснить позицию по рекламе в Telegram

Сейчас нет официального запрета, но антимонопольная служба говорит признании рекламы в Телеграм нарушением.

Замглавы молодежной организации ЛДПР Марат Шипов просит разъяснить официальную позицию ФАС по вопросу размещения рекламы в Telegram и на YouTube.

Обращение направлено главе антимонопольной службы Максиму Шаскольскому.

Сейчас участники рекламного рынка сталкиваются с правовой неопределенностью, так как прямого запрета на размещение рекламы в Telegram и на YouTube нет, но из публичных заявлений следует, что такую рекламу могут признать нарушением законодательства.

«Прошу вас сообщить официальную позицию ФАС по вопросу размещения рекламы в мессенджере Telegram и на видеохостинге YouTube, а также проинформировать о том, каким образом участникам рекламного рынка следует выстраивать свою деятельность с учетом позиции ведомства», — говорится в обращении.

Ранее ФАС заявляла, что может считать размещение рекламы в Телеграм и на YouTube нарушением рекламного законодательств. Но площадки не включены в единый реестр сайтов с запрещенной в России информацией.

Эти сервисы продолжают работать и используются гражданами и компаниями для общения и ведения бизнеса, уточнил Шипов.

Владельцы телеграм-каналов с числом подписчиков более 10 000 продолжают регистрироваться в Роскомнадзоре в установленном порядке, а размещаемая в таких каналах реклама маркируется по закону, добавил он.