Налоговики: профилактический визит по инициативе пользователя ККТ – это не контрольное мероприятие

Чтобы не оштрафовали за ошибки в работе с кассой, можно заказать профилактический визит.

Пользователи онлайн-касс могут получить консультацию по применению ККТ в ходе профилактического визита налоговиков. Так можно заранее выявить риски и исправить ошибки без предписаний и штрафов, пишет региональное УФНС.

Профилактический визит по инициативе контролируемого лица проводится на основании его заявления. Подать его могут малые предприятия, социально ориентированные НКО, государственные или муниципальные учреждения.

Как подать заявление для профилактического визита:

Авторизоваться на Госуслугах, в разделе «Контроль и надзор» нажать «Подать заявку» в блоке «Запись на профвизит». Выбрать формат встречи – очный либо дистанционный, проверить данные и заполнить сведения об объекте контроля. Выбрать контрольный орган, дату и время, отправить заявление на рассмотрение.

Налоговая рассмотрит заявление в течение 10 рабочих дней и примет решение о проведении профилактического визита либо об отказе. Налогоплательщика уведомят об этом.

Если приняли решение о проведении визита, в течение 20 рабочих дней дату визита согласуют с инициатором.

Профилактический визит по инициативе пользователя ККТ не является контрольным мероприятием, подчеркнули налоговики.

Задача визита – оценить соблюдение требований законодательства о ККТ, заранее указать на ошибки, рассказать о правилах проведения и основаниях для внеплановых проверок.