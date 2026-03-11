⌛ За компенсацией расходов на проезд в отпуск нужно обращаться вовремя, иначе отказ

Заявление о компенсации стоимости проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно северные работники подают за 2 недели до начала отпуска.

Сотрудник, проживающий в районах Крайнего Севера и работающий в федеральном госоргане, в 2025 году не заявил свое право на компенсацию расходов на проезд к месту проведения отпуска. В 2026 году он написал заявление о компенсации расходов к отпуску за прошлый год.

Обязана ли организация сейчас компенсировать расходы 2025 года, спросил сотрудник.

По мнению Роструда, такой обязанности у работодателя нет.

«Полагаем, что не обязан, т. к. работник не обратился с заявлением о компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно не позднее чем за 2 недели до начала отпуска», — считает ведомство.

Работники в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях имеют право на оплату один раз в два года за счет средств работодателя стоимости проезда и провоза багажа в пределах территории РФ к месту использования отпуска и обратно (ч. 1 ст. 325 ТК).

Но согласно п. 12 Правил компенсации расходов на оплату стоимости проезда для работников федеральных госорганов, расположенных в районах Крайнего Севера, и членов их семей, утвержденных постановлением правительства от 15.02.2025 № 164, заявление о компенсации расходов работник подает не позднее чем за 2 недели до начала отпуска.

