Социальный вычет

Можно ли получить вычет за обучение у самозанятого репетитора

Социальный налоговый вычет по НДФЛ можно получить, если у компании или ИП есть лицензия на оказание образовательных услуг или отметка в ЕГРИП. Вернуть налог при обучении у самозанятых не получится.

Вычет можно получить за оплату своего обучения, обучения детей, братьев, сестер, супругов. Однако его предоставят только если:

  • у компании или ИП — есть лицензия на образовательную деятельность;

  • или в ЕГРИП — есть информация об оказании образовательных услуг.

«При оказании образовательных услуг самозанятым репетитором, не зарегистрированным в качестве ИП, социальный налоговый вычет не предоставляется», — сказано на сайте ФНС.

Получить вычет по НДФЛ можно в течение трех лет по окончании налогового периода, в котором были расходы. При подаче заявления нужно к декларации 3-НДФЛ приложить справку об оплате образовательных услуг.

Максимальный размер социального вычета за собственное обучение, брата или сестры — 150 тыс. рублей в год. Вычет на обучение детей можно учесть в размере не более 110 тыс. на каждого. Сумма общая для обоих родителей.

Автор

ATR

