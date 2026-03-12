Как вести кадровый учет по новым правилам в 2026 году — расскажет эксперт Елена Пономарева

Узнайте все последние изменения в кадровом и воинском учете, работе с персональными данными, а также ответы на часто задаваемые вопросы.

В кадровом учете и расчетах с персоналом по оплате труда масса изменений. Мы подробно расскажем о последних изменениях, что еще планируется, а также как это влияет на работу бухгалтера и кадровика и когда надо перестроиться на новый порядок работы.

17 марта в 15:00 мск состоится практическая консультация с экспертом Еленой Пономаревой «Кадры, воинский учет и персональные данные – 2026».

На консультации разберем:

Последние изменения в кадровом и воинском учете, работе с персональными данными. Ответы на вопросы обучающихся на курсах повышения квалификации и профпереподготовки. Ответы на вопросы из чата консультации.

Спикер — Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.

Ждем вас на консультации 17 марта в 15:00 мск!