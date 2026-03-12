ФНС: при продаже долей имущественный вычет делится соразмерно

Если продают имущество в долевой собственности, сумма налогового вычета по НДФЛ распределяется соразмерно долям.

Две сестры продали по 1/2 доли квартиры по двум договорам на основании наследования. Сумма продажи – 1 500 000 рублей за квартиру, по договору у каждой 750 000.

Жилье было в собственности полгода. Нужно ли платить НДФЛ, если полученная сумма у каждой меньше 1 млн рублей, спросили налоговую службу.

«При продаже имущества, находящегося в долевой собственности, сумма вычета (1 млн руб.) распределяется соразмерно долей собственности», — ответили налоговики.

То есть в данной ситуации вычет составит по 500 тыс. руб. у каждой собственницы.