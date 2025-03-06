Как применять имущественный вычет в 1 млн рублей при продаже квартиры: пять разных ситуаций с примерами

Имущественный вычет в 1 млн рублей предоставляется на всю квартиру. Если собственность долевая, то вычет делится на всех собственников пропорционально их долям .

Об этом напоминает Минфин в письме от 20.03.2024 № 03-04-05/24663.

Если собственность совместная, а не долевая, то вычет распределяется по договоренности между собственниками.

Пример

Иванова Елена, Иванов Алексей и Иванова Татьяна продали квартиру за 3 млн рублей. Каждому из них принадлежит по 1/3 в этой квартире, то есть доход каждого из них – 1 000 000 руб. Квартира была в их собственности менее минимального срока владения.

Продажа была по одному договору.

Вычет в 1 млн рублей распределяется между собственниками пропорционально их долям: 1 000 000 / 3 = 333 333 руб.

НДФЛ каждого из них составит: (1 000 000 – 333 333) х 13% = 86 667 руб.

Итого Ивановы заплатят с продажи этой квартиры НДФЛ в сумме 260 001 руб.

Вычет на долю, а не на весь объект

Вместе с тем, если продать квартиру не целиком по одному договору, а долями по отдельным договорам, то вычет в 1 млн рублей будет применяться к каждой доле.

О том, что такое возможно, сообщает ФНС в недавнем письме от 07.02.2025 № БС-17-11/388@.

Если каждый владелец доли в праве собственности на квартиру продал свою долю как объект права собственности по отдельному договору купли-продажи, он вправе получить имущественный вычет в размере до 1 000 000 рублей.