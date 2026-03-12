Производителям газировки могут вернуть льготы

В 2026 году субъекты МСП, продающие подакцизные товары, не могут получать господдержку. А сахаросодержащие напитки с 2023 года стали подакцизными товарами.

Комитет Госдумы по малому и среднему бизнесу рекомендовал принять во втором чтении законопроект о возвращении мер господдержки для субъектов МСП – производителей лимонадов и напитков, изготовленных на основе питьевой или минеральной воды с добавлением сахара, меда или сахарного сиропа, кроме энергетиков.

Сейчас для малого и среднего бизнеса, реализующего подакцизных товары, меры господдержки не предусмотрены. Сахаросодержащие напитки признали подакцизными товарами с 1 июля 2023 года.

Таким напитками признаются упакованные в потребительскую упаковку, изготовленные с использованием питьевой или минеральной воды напитки (кроме изготовленных и упакованных организациями и ИП в сфере общепита), в состав которых входят сахар (глюкоза, фруктоза, сахароза, декстроза, мальтоза, лактоза), и (или) сироп с сахаром, и (или) мед и количество углеводов в пищевой ценности которых составляет более 5 г на 100 мл напитка.

Но лишение мер господдержки субъектов МСП «препятствует развитию предпринимательской деятельности прежде всего в отрасли производства напитков и лимонадов», считают авторы законопроекта.

Сложилась ситуация, когда господдержку запретили только субъектам МСП, производящим и продающим сладкие напитки. А другие юрлица и ИП, ведущие аналогичную деятельность, получают меры поддержки.

К второму чтению в законопроект добавят уточнение, что запрет на финансовую поддержку для производителей подакцизных товаров не распространяется на сахаросодержащие напитки, за одним исключением.

«Тонизирующие напитки, те самые энергетики, под послабление не попадают и остаются без права на господдержку», — сообщил член комитета Госдумы по МСП Алексей Говырин.

Кабмин уже дал положительный отзыв на законопроект. Малые производители напитков раньше активно получали гранты и льготные кредиты а утрата этого права после 2023 года ударила по сегменту наиболее ощутимо, добавил депутат.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.