Производителям газировки могут вернуть льготы
Комитет Госдумы по малому и среднему бизнесу рекомендовал принять во втором чтении законопроект о возвращении мер господдержки для субъектов МСП – производителей лимонадов и напитков, изготовленных на основе питьевой или минеральной воды с добавлением сахара, меда или сахарного сиропа, кроме энергетиков.
Сейчас для малого и среднего бизнеса, реализующего подакцизных товары, меры господдержки не предусмотрены. Сахаросодержащие напитки признали подакцизными товарами с 1 июля 2023 года.
Таким напитками признаются упакованные в потребительскую упаковку, изготовленные с использованием питьевой или минеральной воды напитки (кроме изготовленных и упакованных организациями и ИП в сфере общепита), в состав которых входят сахар (глюкоза, фруктоза, сахароза, декстроза, мальтоза, лактоза), и (или) сироп с сахаром, и (или) мед и количество углеводов в пищевой ценности которых составляет более 5 г на 100 мл напитка.
Но лишение мер господдержки субъектов МСП «препятствует развитию предпринимательской деятельности прежде всего в отрасли производства напитков и лимонадов», считают авторы законопроекта.
Сложилась ситуация, когда господдержку запретили только субъектам МСП, производящим и продающим сладкие напитки. А другие юрлица и ИП, ведущие аналогичную деятельность, получают меры поддержки.
К второму чтению в законопроект добавят уточнение, что запрет на финансовую поддержку для производителей подакцизных товаров не распространяется на сахаросодержащие напитки, за одним исключением.
«Тонизирующие напитки, те самые энергетики, под послабление не попадают и остаются без права на господдержку», — сообщил член комитета Госдумы по МСП Алексей Говырин.
Кабмин уже дал положительный отзыв на законопроект. Малые производители напитков раньше активно получали гранты и льготные кредиты а утрата этого права после 2023 года ударила по сегменту наиболее ощутимо, добавил депутат.
Закон вступит в силу со дня официального опубликования.
