📄 Для приема на работу иностранцев в 2026 году будут новые формы уведомлений

МВД хочет обновить формы сообщения о приеме и увольнении иностранцев и о выплате зарплаты высококвалифицированному специалисту.

МВД предлагает уточнить формы ходатайств иностранного гражданина (лица без гражданства) о привлечении его как высококвалифицированного специалиста (ВКС) и уведомления ведомства о трудовой деятельности иностранцев.

Проект приказа МВД размещен на портале проектов НПА 4 марта 2026 года.

Ведомство уточнило, что в новых формах уведомлений о приеме иностранцев на работу и их увольнении будет указываться срок действия трудового договора.

Также обновят форму сообщения о выплате зарплаты иностранцу-ВКС. Добавят графу для ИНН специалиста, уберут сведения о его профессии.

Кроме того, к уведомлениям придется прикладывать согласия на обработку персональных данных — сейчас согласие можно включать в саму форму.

Планируется, что приказ вступит в силу с 1 сентября 2026 и будет действовать до 1 сентября 2032 года.