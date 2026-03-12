Как выбрать ставку НДС в 2026 году: советы налоговой

Если расходы с НДС небольшие и деятельность в сфере услуг – подойдет ставка 5%. Для оптовой торговли, большого входного НДС и низкой маржинальности оптимальна ставка 22%.

Начальник отдела камерального контроля НДС № 1 УФНС по Липецкой области Ольга Гашникова рассказала, как выбрать ставку НДС.

От грамотного налогового планирования зависит налоговая нагрузка на бизнес, пояснила она.

«Если у организации небольшие расходы с НДС и деятельность осуществляется в сфере услуг (строительство, информационные услуги, IT), наиболее приемлема ставка 5%. Если компания занимается оптовой торговлей, получает значительный входной НДС и имеет низкую маржинальность, оптимальной является ставка 22%», — считает Гашникова.

Для определения подходящего варианта она рекомендует проанализировать отчетность за 2025 год поквартально.

Бизнес, который впервые платит НДС, может изменить ставку 5%/7% на ставку 22% в течение года, если это будет выгоднее по налоговой нагрузке.

Если до этого заключили договоры с контрагентами без оговорки о возможном превышении порога начисления НДС, придется заключить дополнительные соглашения или перезаключить договоры, предупредила Гашникова.

