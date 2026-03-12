Как выбрать ставку НДС в 2026 году: советы налоговой
Начальник отдела камерального контроля НДС № 1 УФНС по Липецкой области Ольга Гашникова рассказала, как выбрать ставку НДС.
От грамотного налогового планирования зависит налоговая нагрузка на бизнес, пояснила она.
«Если у организации небольшие расходы с НДС и деятельность осуществляется в сфере услуг (строительство, информационные услуги, IT), наиболее приемлема ставка 5%.
Если компания занимается оптовой торговлей, получает значительный входной НДС и имеет низкую маржинальность, оптимальной является ставка 22%», — считает Гашникова.
Для определения подходящего варианта она рекомендует проанализировать отчетность за 2025 год поквартально.
Бизнес, который впервые платит НДС, может изменить ставку 5%/7% на ставку 22% в течение года, если это будет выгоднее по налоговой нагрузке.
Если до этого заключили договоры с контрагентами без оговорки о возможном превышении порога начисления НДС, придется заключить дополнительные соглашения или перезаключить договоры, предупредила Гашникова.
Подробнее о том, рассчитывать НДС по разным ставкам и оформлять вычеты, расскажем на курсе повышения квалификации «Учет НДС — 2026». Вы научитесь формировать счета-фактуры, заполнять декларацию и вести учет НДС в 1С.
Цена курса со скидкой 66%: 8 900 ₽ вместо 26 000 ₽. Осталось 2 места по этой цене.
После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 120 ак. часов.
Начать дискуссию